Кремль резко осудил эскалацию израильско-иранского конфликта
Песков: Москва обеспокоена эскалацией израильско-иранского конфликта
Кремль. Обложка © Life.ru
Россия выражает серьёзную озабоченность в связи с обострением израильско-иранского конфликта и осуждает данный факт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряжённости», — сказал представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, запустив ракеты по Тегерану. В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. Сообщается, что в результате ударов погибли не менее шести иранских физиков-ядерщиков. Иран, в свою очередь, пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля. В связи с этим над мечетью Джамкаран в Иране даже был поднят флаг мести.