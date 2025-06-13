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13 июня, 08:51

Кремль резко осудил эскалацию израильско-иранского конфликта

Песков: Москва обеспокоена эскалацией израильско-иранского конфликта

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Россия выражает серьёзную озабоченность в связи с обострением израильско-иранского конфликта и осуждает данный факт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряжённости», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, запустив ракеты по Тегерану. В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. Сообщается, что в результате ударов погибли не менее шести иранских физиков-ядерщиков. Иран, в свою очередь, пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля. В связи с этим над мечетью Джамкаран в Иране даже был поднят флаг мести.

Мария Любицкая
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