«Будут страшные события»: Обнародовано предсказание Жириновского о войне Ирана с Израилем

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своими неординарными, но точными прогнозами, задолго до нынешних событий предвидел обострение ситуации на Ближнем Востоке. В частности, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик сделал одно из наиболее примечательных предсказаний.

Он полагал, что в 2024 году между Ираном и Израилем разгорится масштабное военное противостояние, которое по своей интенсивности и последствиям превзойдёт другие мировые кризисы.

Жириновский предупреждал, что обострение ситуации в регионе может привести к полномасштабному мировому конфликту, став предвестником глобальной войны. Выступая в эфире, он особо отмечал, что любое столкновение с участием Ирана выйдет далеко за рамки прежних локальных войн и затронет всю планету.