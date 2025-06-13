«Будут страшные события»: Обнародовано предсказание Жириновского о войне Ирана с Израилем
Жириновский при жизни предсказал конфликт Ирана с Израилем
Владимир Жириновский. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своими неординарными, но точными прогнозами, задолго до нынешних событий предвидел обострение ситуации на Ближнем Востоке. В частности, в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» политик сделал одно из наиболее примечательных предсказаний.
Он полагал, что в 2024 году между Ираном и Израилем разгорится масштабное военное противостояние, которое по своей интенсивности и последствиям превзойдёт другие мировые кризисы.
Жириновский предупреждал, что обострение ситуации в регионе может привести к полномасштабному мировому конфликту, став предвестником глобальной войны. Выступая в эфире, он особо отмечал, что любое столкновение с участием Ирана выйдет далеко за рамки прежних локальных войн и затронет всю планету.
«Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о третьей мировой войне», — утверждал при жизни основатель ЛДПР.
Напомним, что масштабная военная операция была развернута Израилем в ночь на 13 июня, армия страны нанесла серию ударов по территории Ирана. По информации ЦАХАЛ, первый этап атак, направленных на важнейшие ядерные объекты Ирана, был успешно завершён. Как следствие, Израиль объявил чрезвычайное положение и приступил к призыву десятков тысяч солдат, готовясь к потенциальным контратакам. Сообщается, что в ходе операции ЦАХАЛ около 200 самолётов нанесли удары примерно по сотне объектов в Иране.