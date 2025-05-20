Обнародовано пророчество Жириновского о переговорах Путина и Трампа
Жириновский предсказывал, что Путин и Трамп смогут договориться по Украине
Владимир Жириновский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Обнародовано предсказание основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского касательно деталей переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Им поделился блогер Кирилл Фёдоров в телеграм-канале.
«[Президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп. Они могут договориться: Украина — Львов и пять районов, мы её отделяем. Она входит, куда хочет. Новороссия — он [Трамп] не возражает — всё будет под российским флагом, как Крым и Донбасс», — заявлял Жириновский.
Основатель ЛДПР считал, что американский лидер, действуя подобным образом, сможет лавировать между Россией и Китаем, поддерживая с ними хорошие отношения, и при этом продолжить «душить и давить ненавистную ему Европу».
Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров длилась свыше двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление Путина по итогам этой беседы. Вскоре после этого Трамп заявил о намерении организовать безотлагательные переговоры между Россией и Украиной с целью достижения перемирия.