Обнародовано пророчество Жириновского о переговорах Путина и Трампа

«[Президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп. Они могут договориться: Украина — Львов и пять районов, мы её отделяем. Она входит, куда хочет. Новороссия — он [Трамп] не возражает — всё будет под российским флагом, как Крым и Донбасс», — заявлял Жириновский.