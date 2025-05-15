Тайные мотивы и рок: Life.ru публикует предсказание шаманки о переговорах в Стамбуле

От исхода переговоров России и Украины в Стамбуле будет многое зависеть, поэтому политологи сейчас спорят между собой, пытаясь предугадать их результат. А вот калмыцкая шаманка Елена Батыр пошла другим путём, чтобы заглянуть в будущее. В беседе с Life.ru она рассказала, как будет идти процесс и каковы будут его итоги.

Касательно переговоров России и Украины можно увидеть много интересного, отметила она. Разбирая цели каждой из делегаций, она увидела, что российская сторона надеется на хорошее, но понимает, что процесс будет затянут и всё это продлится в итоге долго — до июля-августа. Несмотря на это, надежды у РФ хорошие и приятные.

Украинская делегация надеется в этих переговорах пробить Россию, надавить, продавить представителей нашей страны. Очень упрямые и хотят стоять на своём. Им нужно всё и сразу на их условиях, «вынь и положь», как говорится. Также показано, что ни в коем случае нельзя отправлять в ряды ВСУ молодёжь, иначе это ещё больше затянет конфликт. Елена Батыр Шаманка