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15 мая, 10:50

Тайные мотивы и рок: Life.ru публикует предсказание шаманки о переговорах в Стамбуле

Шаманка Батыр: Киев с самого начала переговоров займёт «просящую» позицию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

От исхода переговоров России и Украины в Стамбуле будет многое зависеть, поэтому политологи сейчас спорят между собой, пытаясь предугадать их результат. А вот калмыцкая шаманка Елена Батыр пошла другим путём, чтобы заглянуть в будущее. В беседе с Life.ru она рассказала, как будет идти процесс и каковы будут его итоги.

Касательно переговоров России и Украины можно увидеть много интересного, отметила она. Разбирая цели каждой из делегаций, она увидела, что российская сторона надеется на хорошее, но понимает, что процесс будет затянут и всё это продлится в итоге долго — до июля-августа. Несмотря на это, надежды у РФ хорошие и приятные.

Украинская делегация надеется в этих переговорах пробить Россию, надавить, продавить представителей нашей страны. Очень упрямые и хотят стоять на своём. Им нужно всё и сразу на их условиях, «вынь и положь», как говорится. Также показано, что ни в коем случае нельзя отправлять в ряды ВСУ молодёжь, иначе это ещё больше затянет конфликт.

Елена Батыр

Шаманка

Украинская делегация надеется в этих переговорах пробить Россию, надавить, продавить представителей нашей страны. Очень упрямые и хотят стоять на своём. Им нужно всё и сразу на их условиях, «вынь и положь», как говорится. Также показано, что ни в коем случае нельзя отправлять в ряды ВСУ молодёжь, иначе это ещё больше затянет конфликт.
Украинская делегация надеется в этих переговорах пробить Россию, надавить, продавить представителей нашей страны. Очень упрямые и хотят стоять на своём. Им нужно всё и сразу на их условиях, «вынь и положь», как говорится. Также показано, что ни в коем случае нельзя отправлять в ряды ВСУ молодёжь, иначе это ещё больше затянет конфликт.

Шаманка считает, что переговоры сперва пойдут легко, однако потом возникнут сложности и недопонимания между сторонами. Даже после самих переговоров может показаться, что ситуация стала лучше, но из-за упрямства Украины всё хорошее разрушится. Чем дальше Украина идёт, тем ей хуже становится. Киев с самого начала переговоров будет показывать, что от Москвы ему что-то нужно, поэтому украинские политики будут просить.

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Напомним, что сегодня, 15 мая, в Стамбуле будут проходить первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Президент РФ отправил туда делегацию во главе со своим помощником Мединским, а в состав украинской группы переговорщиков вошли министр обороны Умеров и глава ОП Ермак. Политологи считают, что беседа будет сорвана из-за действий Киева.

Владимир Озеров
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