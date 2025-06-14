В Сети усомнились в подлинности фото первого сбитого над Ираном израильского F-35

Иранские СМИ в пятницу вечером — 13 июня — заявили об уничтожении двух израильских истребителей F-35 силами ПВО страны. В подтверждение этих сообщений агентство Mehr выложило фото горящего самолёта, однако высока вероятность, что оно является не реальным снимком, а произведением нейросети.

Фото © Mehr

Несоответствия в изображении быстро привлекли внимание пользователей Сети. Они обратили внимание на нелогичное отсутствие крыла: даже если бы оно оторвалось при крушении, его фрагменты, как части фюзеляжа, непременно должны были бы быть видны.

Другой заметной ошибкой, по мнению Интернет-сообщества, стало смещённое расположение шестиконечной звезды — вместо привычного места у кабины, она находится у хвостовой части самолёта.

Нестыковки в изображении спровоцировали среди пользователей мысли о подделке фото. Более того, снимок больше невозможно найти на сайте агентства Mehr, которое его распространило.