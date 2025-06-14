В Сети усомнились в подлинности фото первого сбитого над Ираном израильского F-35
Фото сбитого над Ираном израильского F-35 может быть сгенерировано нейросетью
Самолёт F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto
Иранские СМИ в пятницу вечером — 13 июня — заявили об уничтожении двух израильских истребителей F-35 силами ПВО страны. В подтверждение этих сообщений агентство Mehr выложило фото горящего самолёта, однако высока вероятность, что оно является не реальным снимком, а произведением нейросети.
Фото © Mehr
Несоответствия в изображении быстро привлекли внимание пользователей Сети. Они обратили внимание на нелогичное отсутствие крыла: даже если бы оно оторвалось при крушении, его фрагменты, как части фюзеляжа, непременно должны были бы быть видны.
Другой заметной ошибкой, по мнению Интернет-сообщества, стало смещённое расположение шестиконечной звезды — вместо привычного места у кабины, она находится у хвостовой части самолёта.
Нестыковки в изображении спровоцировали среди пользователей мысли о подделке фото. Более того, снимок больше невозможно найти на сайте агентства Mehr, которое его распространило.
Напомним, что 13 июня средства противовоздушной обороны Ирана доложили об успешном поражении воздушных судов, принадлежащих Военно-воздушным силам Израиля, в том числе два истребителя F-35. ЦАХАЛ назвал информацию ложной. На следующий день — 14 июня — Иран сообщил, что силы ПВО страны сбили ещё один истребитель F-35 израильских ВВС.