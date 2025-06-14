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Регион
14 июня, 13:12

В Сети усомнились в подлинности фото первого сбитого над Ираном израильского F-35

Фото сбитого над Ираном израильского F-35 может быть сгенерировано нейросетью

Самолёт F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Самолёт F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Иранские СМИ в пятницу вечером — 13 июня — заявили об уничтожении двух израильских истребителей F-35 силами ПВО страны. В подтверждение этих сообщений агентство Mehr выложило фото горящего самолёта, однако высока вероятность, что оно является не реальным снимком, а произведением нейросети.

Фото © Mehr

Фото © Mehr

Несоответствия в изображении быстро привлекли внимание пользователей Сети. Они обратили внимание на нелогичное отсутствие крыла: даже если бы оно оторвалось при крушении, его фрагменты, как части фюзеляжа, непременно должны были бы быть видны.

Другой заметной ошибкой, по мнению Интернет-сообщества, стало смещённое расположение шестиконечной звезды — вместо привычного места у кабины, она находится у хвостовой части самолёта.

Нестыковки в изображении спровоцировали среди пользователей мысли о подделке фото. Более того, снимок больше невозможно найти на сайте агентства Mehr, которое его распространило.

Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35
Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35

Напомним, что 13 июня средства противовоздушной обороны Ирана доложили об успешном поражении воздушных судов, принадлежащих Военно-воздушным силам Израиля, в том числе два истребителя F-35. ЦАХАЛ назвал информацию ложной. На следующий день — 14 июня — Иран сообщил, что силы ПВО страны сбили ещё один истребитель F-35 израильских ВВС.

Ольга Сливченко
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