Иран сообщил о поражении израильских F-35, ЦАХАЛ назвал данные ложными
F-35 ВВС Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi
Иранские противовоздушные комплексы уничтожили несколько самолётов ВВС Израиля, включая два истребителя F-35. Об этом сообщает агентство Fars.
Согласно опубликованным данным, также были поражены беспилотники. О состоянии пилотов на данный момент сведений нет. Агентство Tasnim дополнило эту информацию, отметив, что одна из участниц экипажей сбитых истребителей была захвачена в плен.
В ответ на эти сообщения израильские военные выступили с опровержением. Представитель пресс-службы ЦАХАЛ в беседе с корреспондентом ТАСС отверг утверждения о поражении самолёта над иранской территорией, а также о пленении израильского военнослужащего.
А ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Она направлена против военных объектов на территории Израиля и стала ответом на предыдущие атаки со стороны Израиля