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13 июня, 20:03

Иран сообщил о поражении израильских F-35, ЦАХАЛ назвал данные ложными

F-35 ВВС Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

F-35 ВВС Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Иранские противовоздушные комплексы уничтожили несколько самолётов ВВС Израиля, включая два истребителя F-35. Об этом сообщает агентство Fars.

Согласно опубликованным данным, также были поражены беспилотники. О состоянии пилотов на данный момент сведений нет. Агентство Tasnim дополнило эту информацию, отметив, что одна из участниц экипажей сбитых истребителей была захвачена в плен.

В ответ на эти сообщения израильские военные выступили с опровержением. Представитель пресс-службы ЦАХАЛ в беседе с корреспондентом ТАСС отверг утверждения о поражении самолёта над иранской территорией, а также о пленении израильского военнослужащего.

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А ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Она направлена против военных объектов на территории Израиля и стала ответом на предыдущие атаки со стороны Израиля

Тимур Хингеев
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