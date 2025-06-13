«Смотри! Прямо над нами!»: В Сети появились кадры атаки на Тель-Авив

Момент атаки на Тель-Авив попал на видео — кадры прислали жители израильского города Явне. По информации SHOT , жители стали свидетелями массированного ракетного удара, который сопровождался яркими вспышками и взрывами.

«Смотри, что-то там бахнуло. А это куда летит? Смотри! Прямо над нами!» — слышен голос за кадром.

Операция, которую проводит Иран, получила название «Суровое наказание». По данным местных СМИ, система ПВО «Железный купол» смогла перехватить более 50 снарядов. Однако, несмотря на активность оборонительных комплексов, часть ракет всё же достигла целей. На улицах Тель-Авива зафиксированы разрушения, сообщается о попаданиях и возгораниях, в том числе в районе, прилегающем к зданию Министерства обороны Израиля.