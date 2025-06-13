Иран жёстко ответил на атаки Израиля, начав операцию «Правдивое обещание 3»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Она направлена против военных объектов на территории Израиля и стала ответом на предыдущие атаки со стороны Израиля. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на заявление КСИР.

«КСИР Ирана даёт разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам, проводя операцию «Правдивое обещание 3», — говорится в заявлении КСИР.