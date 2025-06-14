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14 июня, 12:13

В Иране заявили об уничтожении ещё одного истребителя F-35 ВВС Израиля

ГосТВ Ирана: ПВО сбила ещё один истребитель F-35 ВВС Израиля

Истребитель F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jgorzynik

Истребитель F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jgorzynik

Иранские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один истребитель F-35 израильских ВВС. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

По информации источника, пилот успел катапультироваться, однако его дальнейшая судьба остается неизвестной. Инцидент произошёл на западе страны, уточнила телекомпания.

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Ранее в Иране уже сообщали об уничтожении истребителя F-35 израильских ВВС. Позже местные СМИ опубликовали фотографии сбитого самолёта.

Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал наносить удары по территории Израиля.

Анастасия Никонорова
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