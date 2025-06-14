В Иране заявили об уничтожении ещё одного истребителя F-35 ВВС Израиля

Иранские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один истребитель F-35 израильских ВВС. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

По информации источника, пилот успел катапультироваться, однако его дальнейшая судьба остается неизвестной. Инцидент произошёл на западе страны, уточнила телекомпания.

Ранее в Иране уже сообщали об уничтожении истребителя F-35 израильских ВВС. Позже местные СМИ опубликовали фотографии сбитого самолёта.