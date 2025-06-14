Израиль похвастался убийством 9 иранских учёных в Иране
ЦАХАЛ: Армия Израиля устранила 9 иранских физиков-ядерщиков в первый день атаки
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В результате серии израильских атак на иранскую территорию погибли девять физиков-ядерщиков, которые участвовали в создании и разработке атомных проектов Тегерана. Об их гибели сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ (Армия Израиля).
«Армия обороны Израиля ликвидировала девять ведущих ученых и экспертов иранского ядерного проекта», — утверждается в заявлении.
Иранские специалисты погибли 13 июня в ходе первой серии ударов Израиля, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, все погибшие являлись крупными руководителями и имели огромный опыт по созданию ядерной программы.
Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана. Был убит командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде. На его место иранские власти уже назначили заместителя чиновника. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран не смог воспользоваться предоставленным ему шансом на заключение ядерной сделки. По его словам, последствия отказа от соглашения для Ирана будут «гораздо хуже любых его ожиданий».