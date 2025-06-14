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Регион
14 июня, 10:01

«Войдут в число целей»: Иран предупредил США и их союзников о последствиях помощи Израилю

Mehr: Иран атакует базы Франции, Британии и США в случае поддержки Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Тегеран открыто заявил Вашингтону, Парижу и Лондону, что их военные объекты станут мишенями в случае содействия Израилю. Одновременно Иран готовит более масштабные удары по израильским целям, передает Mehr.

«Иран официально заявил Франции, Британии и США, что проведёт более масштабные атаки против Израиля», — написало агентство.

Как подчеркнули в Тегеране, любая страна, которая попробует помешать атакам Ирана на Израиль, войдёт в число целей. Речь идёт о военных базах и морских судах в Персидском заливе и на Красном море.

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Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар заявили о подготовке Израиля к массированным авиаударам по Тегерану. В ответ Иран пригрозил запустить около 2000 ракет по американским базам и израильским военным объектам в регионе.

Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал ответные атаки.

Александра Мышляева
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