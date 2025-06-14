«Войдут в число целей»: Иран предупредил США и их союзников о последствиях помощи Израилю

Тегеран открыто заявил Вашингтону, Парижу и Лондону, что их военные объекты станут мишенями в случае содействия Израилю. Одновременно Иран готовит более масштабные удары по израильским целям, передает Mehr.

«Иран официально заявил Франции, Британии и США, что проведёт более масштабные атаки против Израиля», — написало агентство.

Как подчеркнули в Тегеране, любая страна, которая попробует помешать атакам Ирана на Израиль, войдёт в число целей. Речь идёт о военных базах и морских судах в Персидском заливе и на Красном море.