Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран непременно ответит на атаки Израиля
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил о намерении Тегерана дать подходящий ответ на атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.
«Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана», — заявил Пезешкиан.
Он также заверил Путина, что Иран не имеет планов по созданию ядерного оружия и готов предоставить доказательства этого международному сообществу.
Путин, в свою очередь, осудил израильские атаки на иранской территории, назвав их прямым нарушением международного права. Он также выразил глубокие соболезнования Пезешкиану в связи с трагическими потерями среди иранских военных, ученых и гражданского населения, ставшими жертвами этих ударов.
Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.