Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран непременно ответит на атаки Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил о намерении Тегерана дать подходящий ответ на атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.

«Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана», — заявил Пезешкиан.



Он также заверил Путина, что Иран не имеет планов по созданию ядерного оружия и готов предоставить доказательства этого международному сообществу.