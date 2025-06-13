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13 июня, 17:21

Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху и президентом Ирана

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.

Также Путин подчеркнул, что Москва решительно осуждает действия Израиля, которые противоречат Уставу ООН и нормам международного права. Глава государства заявил, что российская сторона активно поддерживала мирное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, предлагая конкретные решения для достижения взаимовыгодных соглашений. РФ намерена и впредь прилагать усилия для снижения напряженности между Ираном и Израилем.

В ходе беседы с израильским премьер-министром Путин подчеркнул необходимость возобновления переговоров и решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой, исключительно дипломатическим путём. Он также выразил готовность Москвы выступить посредником для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Кроме того, по итогам переговоров была достигнута договорённость о том, что РФ продолжит поддерживать тесные контакты с представителями Ирана и Израиля, чтобы способствовать разрешению текущей ситуации, которая, несёт серьёзные риски для всего ближневосточного региона.

Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо
Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо

Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

Наталья Демьянова
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