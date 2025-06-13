Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху и президентом Ирана
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Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент РФ выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.
Также Путин подчеркнул, что Москва решительно осуждает действия Израиля, которые противоречат Уставу ООН и нормам международного права. Глава государства заявил, что российская сторона активно поддерживала мирное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, предлагая конкретные решения для достижения взаимовыгодных соглашений. РФ намерена и впредь прилагать усилия для снижения напряженности между Ираном и Израилем.
В ходе беседы с израильским премьер-министром Путин подчеркнул необходимость возобновления переговоров и решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой, исключительно дипломатическим путём. Он также выразил готовность Москвы выступить посредником для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Кроме того, по итогам переговоров была достигнута договорённость о том, что РФ продолжит поддерживать тесные контакты с представителями Ирана и Израиля, чтобы способствовать разрешению текущей ситуации, которая, несёт серьёзные риски для всего ближневосточного региона.
Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.