Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху и президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Президент РФ выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.

Также Путин подчеркнул, что Москва решительно осуждает действия Израиля, которые противоречат Уставу ООН и нормам международного права. Глава государства заявил, что российская сторона активно поддерживала мирное урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, предлагая конкретные решения для достижения взаимовыгодных соглашений. РФ намерена и впредь прилагать усилия для снижения напряженности между Ираном и Израилем.

В ходе беседы с израильским премьер-министром Путин подчеркнул необходимость возобновления переговоров и решения всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой, исключительно дипломатическим путём. Он также выразил готовность Москвы выступить посредником для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.