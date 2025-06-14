Иран обрушит град из 2000 ракет на военные базы США на Ближнем Востоке
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Тегеран рассматривает возможность нанесения ответных ударов по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке. Данные об этих потенциальных действиях поступили от источника, близкого к военному руководству Исламской Республики, который осведомлён о стратегических замыслах иранского командования, сообщает иранское информационное агентство Fars.
«Война, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе. Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана», — заявил он.
При этом телеканал Al Arabiya сообщает, что Иран планирует запустить около 2000 ракет по Израилю в ходе предстоящего удара.
Количество жертв в случае атакой атаки будет огромным. Напомним, что в ходе предыдущего удара Ирана по Израилю были убиты четыре человека, ещё 70 пострадали. В израильской армии тогда отметили, что иранские военные сделали за час четыре залпа.