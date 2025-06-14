Иран обрушит град из 2000 ракет на военные базы США на Ближнем Востоке

Тегеран рассматривает возможность нанесения ответных ударов по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке. Данные об этих потенциальных действиях поступили от источника, близкого к военному руководству Исламской Республики, который осведомлён о стратегических замыслах иранского командования, сообщает иранское информационное агентство Fars.

«Война, начавшаяся с агрессии сионистского режима, распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе. Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана», — заявил он.

При этом телеканал Al Arabiya сообщает, что Иран планирует запустить около 2000 ракет по Израилю в ходе предстоящего удара.