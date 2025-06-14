Иран выпустил по Израилю четыре залпа ракет за час

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о массированном ракетном обстреле со стороны Ирана по израильской территории рано утром 14 июня. Первый залп иранских ракет был зарегистрирован в 04:40 (по московскому времени). В течение последующих 15 минут — а именно в 05:07, 05:11 и 05:23 — Иран нанёс ещё три серии ударов.

«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — отметили в израильской армии.