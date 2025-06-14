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Регион
14 июня, 03:20

В центральной части Израиля ракета упала на частные дома

Ynet: Десять человек пострадали при падении ракеты в Израиле

В результате падения ракеты на частные дома в центральной части Израиля пострадали 10 человек. Об этом сообщает издание Ynet.

Разрушения в Израиле. Видео © X / Aditya Raj Kaul

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлены разрушенные коттеджи, повреждённые автомобили и обломки зданий.

«Остановите безумие Нетаньяху»: Мадуро обратился к израильскому народу
«Остановите безумие Нетаньяху»: Мадуро обратился к израильскому народу

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале четвёртой волны ракетных атак со стороны Ирана. В ряде районов страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. ВВС Израиля осуществляют перехват. Жителям рекомендовано строго соблюдать указания Командования по гражданской обороне.

Обложка © X / Aditya Raj Kaul

Антон Голыбин
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