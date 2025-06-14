В центральной части Израиля ракета упала на частные дома
Ynet: Десять человек пострадали при падении ракеты в Израиле
В результате падения ракеты на частные дома в центральной части Израиля пострадали 10 человек. Об этом сообщает издание Ynet.
Разрушения в Израиле. Видео © X / Aditya Raj Kaul
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлены разрушенные коттеджи, повреждённые автомобили и обломки зданий.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале четвёртой волны ракетных атак со стороны Ирана. В ряде районов страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. ВВС Израиля осуществляют перехват. Жителям рекомендовано строго соблюдать указания Командования по гражданской обороне.
Обложка © X / Aditya Raj Kaul