В центральной части Израиля ракета упала на частные дома

В результате падения ракеты на частные дома в центральной части Израиля пострадали 10 человек. Об этом сообщает издание Ynet.

Разрушения в Израиле. Видео © X / Aditya Raj Kaul

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлены разрушенные коттеджи, повреждённые автомобили и обломки зданий.