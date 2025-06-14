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14 июня, 02:56

«Остановите безумие Нетаньяху»: Мадуро обратился к израильскому народу

Мадуро призвал израильтян прекратить военные действия против Ирана

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к жителям Израиля с призывом прекратить операцию «Восстающий лев» против Ирана, осудив действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и сравнив их с нацизмом.

«Я, как христианин и потомок сефардских евреев, обращаюсь к народу Израиля: остановите безумие Биньямина Нетаньяху. Только народ Израиля может остановить эту войну. Прекратите агрессию против Ирана, Палестины, Ливана, Сирии и Йемен», — заявил он.

Венесуэльский глава квалифицировал израильские действия как преступные нападения, нарушающие положения Устава Организации Объединённых Наций и международные нормы, которые создают риск масштабного обострения ситуации на Ближнем Востоке и в Азии.

Он провёл параллель между сегодняшним моментом и событиями, предшествовавшими Второй мировой войне, отметив, что западные страны тогда поддерживали Адольфа Гитлера, как сейчас поддерживают Нетаньяху.

«История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран», — сказал Мадуро.

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А ранее Нетаньяху сам обратился к иранцам с призывом к восстанию. Он заявил, что целью операции является освобождение жителей страны и денуклеаризация республики. Тем временем российский президент Владимир Путин осудил действия Израиля, обвинив в нарушении норм международного права и положений устава ООН.

Тимур Хингеев
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