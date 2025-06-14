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13 июня, 22:36

«Настало время объединиться»: Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Нетаньяху призвал население Ирана к восстанию

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с призывом к восстанию против действующего режима. Его обращение было опубликовано американским телеканалом NBC.

Нетаньяху заявил, что Израиль стремится устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны Ирана, а также помочь иранцам обрести свободу. Премьер также упомянул историческую дружбу между народами Ирана и Израиля, восходящую ко временам персидского царя Кира Великого.

«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы <…> Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом», — подчеркнул Нетаньяху.
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Ранее Нетаньяху сообщал, что в течение последних суток израильские силы нанесли существенный ущерб иранскому военному потенциалу, в том числе был уничтожен важный объект по обогащению урана. По его словам, Израиль ликвидировал высокопоставленных военных командиров и учёных-ядерщиков, уничтожил ключевые мощности Ирана по обогащению урана и значительную часть запасов баллистических ракет.

Антон Голыбин
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