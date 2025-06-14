«Настало время объединиться»: Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с призывом к восстанию против действующего режима. Его обращение было опубликовано американским телеканалом NBC.

Нетаньяху заявил, что Израиль стремится устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны Ирана, а также помочь иранцам обрести свободу. Премьер также упомянул историческую дружбу между народами Ирана и Израиля, восходящую ко временам персидского царя Кира Великого.

«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы <…> Настало время вам объединиться под одним флагом и сразиться за свою свободу со злым и репрессивным режимом», — подчеркнул Нетаньяху.