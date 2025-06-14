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13 июня, 21:21

Израильская армия заявила о сокрушительном ударе по иранским военным объектам

ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по военным базам ВВС Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным базам ВВС Ирана. Операция прошла на территории Ирана. Информацию предоставила пресс-служба ЦАХАЛ в пятницу.

Согласно заявлению, атакованы базы «Хамдан» и «Тебриз». База «Тебриз» была полностью разрушена. Кроме того, силы ЦАХАЛ уничтожили десятки объектов ПВО, включая беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет.

«Сегодня Армия обороны Израиля атаковала военные базы ВВС Ирана «Хамдан» и «Тебриз», в результате атаки база «Тебриз» была разрушена. Также силы ЦАХАЛ атаковали и уничтожили десятки объектов ПВО иранского режима, беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы нанесли удар по ключевому объекту Ирана, предназначенному для обогащения урана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, ЦАХАЛ успешно уничтожил объект по обогащению урана, что стало значительным ударом по ядерной программе Ирана. Нетаньяху также отметил, что в результате операции были ликвидированы высокопоставленные военные командиры и учёные-ядерщики, а также уничтожена значительная часть запасов баллистических ракет.

Антон Голыбин
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