Авиакомпания Air Arabia аннулировала рейсы из четырёх российских городов

Авиакомпания Air Arabia отменила все запланированные на 14 июня рейсы из российских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Под отмену попали три рейса из московского Домодедово, а также по одному — из Екатеринбурга, Казани и Самары. Пассажирам направлены уведомления. Как сообщили в компании, возможен полный возврат стоимости билета или его переоформление на другие даты.