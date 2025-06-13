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13 июня, 20:55

Авиакомпания Air Arabia аннулировала рейсы из четырёх российских городов

Росавиация: Air Arabia отменила шесть рейсов из России 14 июня

Обложка © X / Air Arabia

Обложка © X / Air Arabia

Авиакомпания Air Arabia отменила все запланированные на 14 июня рейсы из российских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Под отмену попали три рейса из московского Домодедово, а также по одному — из Екатеринбурга, Казани и Самары. Пассажирам направлены уведомления. Как сообщили в компании, возможен полный возврат стоимости билета или его переоформление на другие даты.

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Ранее авиакомпания Air Arabia объявила о приостановке полётов в ряд стран, включая Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Данное решение было принято в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.

Тимур Хингеев
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