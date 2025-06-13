Эмиратская Air Arabia приостановила полёты в Россию и ряд других стран

Air Arabia, авиакомпания из Объединённых Арабских Эмиратов, объявила о приостановке полётов в ряд стран, включая Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, до 14 июня. Решение связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке и ограничениями в воздушном пространстве.

Авиакомпания также сообщила о возможных сбоях в расписании и изменениях маршрутов для других направлений.