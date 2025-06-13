Flydubai отменил все рейсы в Дубай из 10 аэропортов России
Росавиация: Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России на 13 и 14 июня
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Из-за обострения отношений между Израилем и Ираном авиакомпания Flydubai изменила расписание. 22 рейса из разных городов РФ в Дубай были отменены 13 и 14 июня. Изменения коснулись пассажиров из десяти аэропортов. Около трёх тысяч человек не смогут вылететь в указанное в билете время. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Перевозчик Flydubai, по данным на 14:00 мск, отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубай (ОАЭ) из десяти аэропортов России», — говорится в сообщении.
Flydubai уведомила пассажиров об отмене рейсов через туроператоров, а также через SMS и электронную почту. Из Москвы отменены пять рейсов. По два рейса — из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска. Один рейс — из Уфы.
В связи с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке, ряд крупных авиакомпаний из Катара, Египта и Турции временно прекратили полеты в некоторые страны региона. Qatar Airways сообщила о немедленной приостановке всех рейсов в Ирак и Иран. EgyptAir, национальный авиаперевозчик Египта, также заявила об отмене рейсов в Багдад, Амман и Бейрут. Турецкий бюджетный авиаперевозчик AJet, принадлежащий Turkish Airlines, также внёс корректировки в расписание, отменив все рейсы в Иран, Ирак и Иорданию как минимум до 6 утра понедельника, 16 июня.