Flydubai отменил все рейсы в Дубай из 10 аэропортов России

Из-за обострения отношений между Израилем и Ираном авиакомпания Flydubai изменила расписание. 22 рейса из разных городов РФ в Дубай были отменены 13 и 14 июня. Изменения коснулись пассажиров из десяти аэропортов. Около трёх тысяч человек не смогут вылететь в указанное в билете время. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Перевозчик Flydubai, по данным на 14:00 мск, отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубай (ОАЭ) из десяти аэропортов России», — говорится в сообщении.

Flydubai уведомила пассажиров об отмене рейсов через туроператоров, а также через SMS и электронную почту. Из Москвы отменены пять рейсов. По два рейса — из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска. Один рейс — из Уфы.