Израиль поразил ключевой иранский объект по обогащению урана

Израильские силы в течение последних суток нанесли серьёзный урон иранскому военному потенциалу, включая уничтожение ключевого объекта по обогащению урана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«За последние 24 часа мы ликвидировали самых высокопоставленных военных командиров и учёных-ядерщиков, уничтожили самую значительную мощность иранского режима по обогащению урана и значительную часть запасов их баллистических ракет», — сказал премьер в видеообращении.