Израиль поразил ключевой иранский объект по обогащению урана
Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил иранский объект по обогащению урана
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Израильские силы в течение последних суток нанесли серьёзный урон иранскому военному потенциалу, включая уничтожение ключевого объекта по обогащению урана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«За последние 24 часа мы ликвидировали самых высокопоставленных военных командиров и учёных-ядерщиков, уничтожили самую значительную мощность иранского режима по обогащению урана и значительную часть запасов их баллистических ракет», — сказал премьер в видеообращении.
Ранее корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Целью стали военные объекты на территории Израиля. В заявлении КСИР подчёркивалось, что данные действия являются ответом на предыдущие атаки со стороны Израиля.