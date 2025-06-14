Путин обвинил Израиль в нарушении устава ООН после ударов по Ирану

Президент России Владимир Путин осудил Израиль, сообщив о несоблюдении ЦАХАЛ норм международного права и положений устава ООН. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение устава ООН и международного права», — говорится в сообщении.

Москва неоднократно выступала за дипломатическое урегулирование проблем, связанных с иранской ядерной программой. Российская сторона предлагала конкретные меры, направленные на достижение приемлемых решений, и продолжает поддерживать дипломатические инициативы в этом направлении.