В ЦАХАЛ сообщили о четвёртой за ночь ракетной атаке Ирана
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Иран начал четвёртую волну ракетных атак по Израилю. В ряде районов прозвучали сигналы тревоги. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
«В настоящее время ВВС Израиля ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Жителям рекомендовано строго соблюдать указания Командования по гражданской обороне. Защита не является полностью непробиваемой, поэтому крайне важно продолжать выполнять предписания, отметили в ведомстве.
А ранее в результате ударов Ирана по израильской агломерации Гуш-Дан пострадали 63 человека. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что действия Тегерана выходят за рамки допустимого. Согласно его словам, удары по гражданским зданиям являются прямым нарушением всех красных линий.