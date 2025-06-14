В ЦАХАЛ сообщили о четвёртой за ночь ракетной атаке Ирана

Иран начал четвёртую волну ракетных атак по Израилю. В ряде районов прозвучали сигналы тревоги. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

«В настоящее время ВВС Израиля ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.