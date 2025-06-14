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14 июня, 02:30

В ЦАХАЛ сообщили о четвёртой за ночь ракетной атаке Ирана

Обложка © X / Israel Defence Forces

Обложка © X / Israel Defence Forces

Иран начал четвёртую волну ракетных атак по Израилю. В ряде районов прозвучали сигналы тревоги. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

«В настоящее время ВВС Израиля ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Жителям рекомендовано строго соблюдать указания Командования по гражданской обороне. Защита не является полностью непробиваемой, поэтому крайне важно продолжать выполнять предписания, отметили в ведомстве.

Началась третья волна атак Ирана по территории Израиля
Началась третья волна атак Ирана по территории Израиля

А ранее в результате ударов Ирана по израильской агломерации Гуш-Дан пострадали 63 человека. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что действия Тегерана выходят за рамки допустимого. Согласно его словам, удары по гражданским зданиям являются прямым нарушением всех красных линий.

Тимур Хингеев
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