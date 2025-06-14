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14 июня, 01:30

Количество жертв в Израиле увеличилось после атаки на Гуш-Дан

Ynet: 63 человека пострадали после ракетных ударов Ирана по агломерации Гуш-Дан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

В Израиле уточнены данные о числе раненых после ракетной атаки со стороны Ирана на агломерацию Гуш-Дан. Пострадали 63 человека, сообщает издание Ynet.

Согласно последним данным, состояние одной женщины остаётся критическим. Ещё один пострадавший получил серьёзные травмы. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные отделались незначительными повреждениями.

Количество жертв в Израиле увеличилось после нового ракетного удара Ирана
Количество жертв в Израиле увеличилось после нового ракетного удара Ирана

Напомним, ранее в агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, зарегистрировали минимум два падения ракет. В Иерусалиме и районе Шарон были слышны многочисленные взрывы. Известно, что ракета попала в исследовательский комплекс в Тель-Авиве. Под прицел также попал 50-этажный жилой дом.

Тимур Хингеев
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