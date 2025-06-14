Количество жертв в Израиле увеличилось после атаки на Гуш-Дан

В Израиле уточнены данные о числе раненых после ракетной атаки со стороны Ирана на агломерацию Гуш-Дан. Пострадали 63 человека, сообщает издание Ynet.

Согласно последним данным, состояние одной женщины остаётся критическим. Ещё один пострадавший получил серьёзные травмы. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные отделались незначительными повреждениями.