Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля

В агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, зарегистрировали минимум два падения ракет. В Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон слышны многочисленные взрывы, сообщает Yediotnews. Населению страны предписано укрыться в убежищах.

Падающие снаряды. Видео © X / José Luis Morales

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО реагирует на запуски с территории Ирана, пытаясь нейтрализовать угрозу. Войска просят граждан соблюдать меры безопасности.