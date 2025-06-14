Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля
Yediotnews: В израильском округе Гуш-Дан зафиксировали падение двух ракет Ирана
В агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, зарегистрировали минимум два падения ракет. В Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон слышны многочисленные взрывы, сообщает Yediotnews. Населению страны предписано укрыться в убежищах.
Падающие снаряды. Видео © X / José Luis Morales
В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО реагирует на запуски с территории Ирана, пытаясь нейтрализовать угрозу. Войска просят граждан соблюдать меры безопасности.
А ранее в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что войска Ирана нанесли удар по 150 израильским военным объектам. Цели были поражены с поочерёдной точностью, согласно заранее разработанному плану.
Обложка © X / José Luis Morales