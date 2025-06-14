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13 июня, 22:59

Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля

Yediotnews: В израильском округе Гуш-Дан зафиксировали падение двух ракет Ирана

В агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, зарегистрировали минимум два падения ракет. В Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон слышны многочисленные взрывы, сообщает Yediotnews. Населению страны предписано укрыться в убежищах.

Падающие снаряды. Видео © X / José Luis Morales

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО реагирует на запуски с территории Ирана, пытаясь нейтрализовать угрозу. Войска просят граждан соблюдать меры безопасности.

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А ранее в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что войска Ирана нанесли удар по 150 израильским военным объектам. Цели были поражены с поочерёдной точностью, согласно заранее разработанному плану.

Обложка © X / José Luis Morales

Тимур Хингеев
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