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13 июня, 22:41

КСИР: Иран нанёс удары по 150 военным объектам в Израиле

Обложка © X / Noa Gresiva

Обложка © X / Noa Gresiva

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди сообщил, что Вооружённые силы Ирана атаковали более 150 израильских объектов. По его словам, цели были поражены с поочерёдной точностью, согласно заранее разработанному плану.

Как уточнил Вахиди в интервью телеканалу SNN, под удар попали аэродромы, на которых находились боевые самолёты F-35, F-16 и F-15, а также воздушные заправщики, транспортные борты, пункты управления и элементы радиоэлектронного обеспечения.

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А ранее стало известно, что в Израиле количество пострадавших в результате масштабной ракетной атаки со стороны Ирана увеличилось до 41 человека. Двое раненых находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам жизнеобеспечения.

Тимур Хингеев
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