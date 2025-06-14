В Тегеране раздались взрывы после ударов по Израилю

После ответных ударов Ирана по Израилю в Тегеране были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из иранской столицы.

Звуки взрывов были слышны в юго-восточной части города, как уточняют некоторые иранские порталы. Система ПВО Ирана продолжает отражать израильские атаки в небе над Тегераном уже более 40 минут без перерыва.