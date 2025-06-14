Пентагон подтвердил участие США в отражении ракетного удара Ирана по Израилю

Соединённые Штаты официально подтвердили свою вовлечённость в отражение ракетной атаки, направленной на Израиль со стороны Ирана. Как сообщили РИА «Новости» в Пентагоне, американские военные помогают Израилю перехватывать снаряды, выпущенные в рамках операции «Правдивое обещание 3».

«Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — заявил источник агентства. Каким образом осуществляется поддержка и в каком масштабе, в оборонном ведомстве США не уточнили.