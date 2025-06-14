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13 июня, 21:16

Пентагон подтвердил участие США в отражении ракетного удара Ирана по Израилю

США подтвердили участие в перехвате иранских ракет, выпущенных по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Соединённые Штаты официально подтвердили свою вовлечённость в отражение ракетной атаки, направленной на Израиль со стороны Ирана. Как сообщили РИА «Новости» в Пентагоне, американские военные помогают Израилю перехватывать снаряды, выпущенные в рамках операции «Правдивое обещание 3».

«Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», заявил источник агентства. Каким образом осуществляется поддержка и в каком масштабе, в оборонном ведомстве США не уточнили.

О подключении американской стороны к отражению иранского удара ранее сообщал и портал Axios. В связи с этим нарастает обеспокоенность мирового сообщества возможным втягиванием США в прямой военный конфликт на Ближнем Востоке.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о поступающих от иранского руководства сигналах с предложениями заключить новое соглашение, касающееся ядерной программы Тегерана. Кроме того, стало известно, что Вашингтон оказал Израилю поддержку перед нанесением ударов по Ирану — в распоряжение Тель-Авива были переданы точные разведывательные данные, позволившие осуществить прицельные атаки по ключевым целям.

Андрей Васильев
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