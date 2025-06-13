США передали Израилю «высокоточные» разведданные для удара по Ирану, узнали СМИ
ABC: США передали Израилю разведданные перед атакой Ирана
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Соединённые Штаты оказали Израилю помощь перед атакой на Иран, передав стране высокоточные разведывательные данные, что позволило Тель-Авиву нанести точные удары. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
«США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран, но они предоставили «высокоточную» разведывательную информацию и при необходимости помогут защитить Израиль», — сказано в материале.
Примечательно, что госсекретарь США Марко Рубио в своём выступлении 13 июня подтвердил непричастность Вашингтона к израильским ударам по Ирану. Но он добавил, что Израиль заблаговременно уведомил американскую сторону о предстоящих действиях, обосновав их необходимостью защиты собственных территорий.
Также по данным телеканала, удары со стороны Израиля будут продолжаться. Более того, ожидаются «очень интенсивные» атаки по территории Ирана уже в течение следующих нескольких дней.
Напомним, что ночь на 13 июня ознаменовались началом крупной военной операции Израиля против Ирана. Армия обороны Израиля заявила о завершении первой волны атак, объектами которых стали стратегические ядерные объекты на территории Ирана. В предвидении возможной эскалации напряжённости, Израиль объявил чрезвычайное положение и приступил к мобилизации военнослужащих. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. В Иране над мечетью Джамкара, теперь развевается красный флаг возмездия – это глубоко символичное религиозное и политическое заявление, адресованное всему миру. Израильское внешнеполитическое ведомство заявило о продолжении операции. По предварительной информации, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди погибших числится командующий Военно-космическими силами КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских командиров. Последних могли заманить в одно место обманом.