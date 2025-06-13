США передали Израилю «высокоточные» разведданные для удара по Ирану, узнали СМИ

Соединённые Штаты оказали Израилю помощь перед атакой на Иран, передав стране высокоточные разведывательные данные, что позволило Тель-Авиву нанести точные удары. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

«США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран, но они предоставили «высокоточную» разведывательную информацию и при необходимости помогут защитить Израиль», — сказано в материале.

Примечательно, что госсекретарь США Марко Рубио в своём выступлении 13 июня подтвердил непричастность Вашингтона к израильским ударам по Ирану. Но он добавил, что Израиль заблаговременно уведомил американскую сторону о предстоящих действиях, обосновав их необходимостью защиты собственных территорий.