Возросло число пострадавших в Израиле после массированного ракетного удара Ирана

Количество пострадавших в Израиле в результате масштабной ракетной атаки со стороны Ирана увеличилось до 41 человека. Как уточняет израильский портал Ynet, двое раненых находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам жизнеобеспечения.

На этом фоне иранская сторона обнародовала собственные данные о последствиях ударов Израиля по территории Исламской Республики. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в результате атак по территории Ирана 78 человек были убиты, а число раненых превысило 320.