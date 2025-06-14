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13 июня, 21:46

Возросло число пострадавших в Израиле после массированного ракетного удара Ирана

Ynet: Число жертв в Израиле увеличилось до 41 человека

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / zapatisthack

Количество пострадавших в Израиле в результате масштабной ракетной атаки со стороны Ирана увеличилось до 41 человека. Как уточняет израильский портал Ynet, двое раненых находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам жизнеобеспечения.

На этом фоне иранская сторона обнародовала собственные данные о последствиях ударов Израиля по территории Исламской Республики. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в результате атак по территории Ирана 78 человек были убиты, а число раненых превысило 320.

Израильская армия заявила о сокрушительном ударе по иранским военным объектам
Израильская армия заявила о сокрушительном ударе по иранским военным объектам

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты подтвердили своё участие в отражении массированной ракетной атаки, запущенной по территории Израиля из Ирана. Кроме того, стало известно, что в результате израильского удара была полностью разрушена верхняя часть ядерного объекта в Натанзе — одном из ключевых центров по обогащению урана в Иране. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Андрей Васильев
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