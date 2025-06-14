Гросси сообщил об уничтожении части завода по обогащению урана в Натанзе

Верхняя часть завода в Натанзе, где Иран осуществлял обогащение урана, полностью уничтожена. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Он уточнил, что Иран подтвердил факт поражения завода по обогащению топлива. По его словам, уничтожена не только надземная часть опытного завода, где производился уран, обогащённый до 60%, но и электроинфраструктура объекта.

«В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60% (содержания изотопа уран-235), была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте — распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы — также была уничтожена», — заявил Гросси.