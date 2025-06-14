Гросси сообщил об уничтожении части завода по обогащению урана в Натанзе
Гросси: Верхняя часть завода по обогащению урана в Натанзе полностью уничтожена
Рафаэль Гросси. Обложка © Wikipedia / IAEA Imagebank
Верхняя часть завода в Натанзе, где Иран осуществлял обогащение урана, полностью уничтожена. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Он уточнил, что Иран подтвердил факт поражения завода по обогащению топлива. По его словам, уничтожена не только надземная часть опытного завода, где производился уран, обогащённый до 60%, но и электроинфраструктура объекта.
«В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60% (содержания изотопа уран-235), была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте — распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы — также была уничтожена», — заявил Гросси.
Признаков физического воздействия на подземные помещения с центрифугами не обнаружено. Однако, как отметил гендиректор МАГАТЭ, отключение электроэнергии могло привести к повреждению оборудования. Эксперты продолжают оценивать нанесённый ущерб.
В ночь на 13 июня Израиль запустил масштабную военную операцию «Восходящий лев», направленную на ядерные объекты Ирана. Согласно данным ЦАХАЛ, в операции участвовало около двухсот самолётов, поразивших около ста целей. В результате атаки погибли не менее 78 мирных жителей и свыше 300 получили ранения, включая около 20 высокопоставленных иранских командиров. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3», в ходе которой ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.