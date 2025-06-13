Жителям Израиля разрешили покинуть убежища после атаки Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила населению покинуть убежища, однако рекомендовала оставаться вблизи них. Об этом сообщила пресс-служба армии в пятницу, после оценки текущей обстановки.

«После оценки ситуации Командование тыла отдало распоряжение о том, что можно покинуть защищённые убежища, но продолжать оставаться вблизи них во всех регионах страны», — говорится в сообщении.