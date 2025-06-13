Жителям Израиля разрешили покинуть убежища после атаки Ирана
ЦАХАЛ: Населению Израиля разрешено покинуть убежища, но оставаться поблизости
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила населению покинуть убежища, однако рекомендовала оставаться вблизи них. Об этом сообщила пресс-служба армии в пятницу, после оценки текущей обстановки.
«После оценки ситуации Командование тыла отдало распоряжение о том, что можно покинуть защищённые убежища, но продолжать оставаться вблизи них во всех регионах страны», — говорится в сообщении.
Ранее Иран запустил третью волну ракетных ударов по территории Израиля. Часть выпущенных боеприпасов успешно преодолела систему противовоздушной обороны и достигла намеченных целей. В частности, в результате атаки был дважды поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Эти действия осуществляются в рамках операции «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР).