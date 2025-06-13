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Регион
13 июня, 20:47

Жителям Израиля разрешили покинуть убежища после атаки Ирана

ЦАХАЛ: Населению Израиля разрешено покинуть убежища, но оставаться поблизости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила населению покинуть убежища, однако рекомендовала оставаться вблизи них. Об этом сообщила пресс-служба армии в пятницу, после оценки текущей обстановки.

«После оценки ситуации Командование тыла отдало распоряжение о том, что можно покинуть защищённые убежища, но продолжать оставаться вблизи них во всех регионах страны», — говорится в сообщении.

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Ранее Иран запустил третью волну ракетных ударов по территории Израиля. Часть выпущенных боеприпасов успешно преодолела систему противовоздушной обороны и достигла намеченных целей. В частности, в результате атаки был дважды поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Эти действия осуществляются в рамках операции «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Антон Голыбин
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