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13 июня, 20:18

Началась третья волна атак Ирана по территории Израиля

IRIB: Иран запустил третью волну ракетных ударов по территории Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Иран продолжает массированную военную операцию против Израиля. Как сообщает государственная телерадиокомпания IRIB, в пятницу вечером началась третья волна ракетных атак со стороны Исламской Республики. Эскалация конфликта развивается на фоне серии взаимных ударов между двумя странами.

«Начинается третья волна ракетной атаки Ирана», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Иранские вооружённые силы объявили о запуске второй волны ракет по территории Израиля. Некоторые из выпущенных боеприпасов преодолели систему противовоздушной обороны и достигли своих целей. В результате атаки был дважды поражён административный комплекс Министерства обороны Израиля. Удары были нанесены в рамках операции «Правдивое обещание 3», которую проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Life.ru опубликовал видеозаписи момента атаки на Тель-Авив — кадры были сняты очевидцами в городе Явне.

Андрей Васильев
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