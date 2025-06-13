Началась третья волна атак Ирана по территории Израиля

Иран продолжает массированную военную операцию против Израиля. Как сообщает государственная телерадиокомпания IRIB, в пятницу вечером началась третья волна ракетных атак со стороны Исламской Республики. Эскалация конфликта развивается на фоне серии взаимных ударов между двумя странами.