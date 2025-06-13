Израильские удары привели к гибели 18 человек в Восточном Азербайджане

По меньшей мере 18 человек стали жертвами израильских ударов по территории Ирана. Как сообщает государственное агентство IRNA, атаки произошли в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе страны. Ещё 35 человек получили ранения различной степени тяжести.

По информации агентства, израильские силы поразили несколько целей, включая не менее семи объектов в районе города Тебриз. Несмотря на разрушения и человеческие потери, иранские власти заявили, что обстановка в регионе остаётся под контролем. Все ключевые элементы инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме, а население по-прежнему получает необходимые услуги.