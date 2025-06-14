ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 23:55

Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве

Al Mayadeen: Иранская ракета поразила ядерный центр в Тель-Авиве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр, расположенный в Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По предварительным данным, израильский аэропорт Бен-Гурион также подвергся ракетному удару. Подтверждения данной информации из других источников пока не поступало.

Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара
Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара

Ранее сообщалось, что в израильском округе Гуш-Дан было зафиксировано не менее двух ракетных падений. Издание Yediotnews сообщает о многочисленных взрывах, которые слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве и районе Шарон. Власти рекомендовали населению укрыться в бомбоубежищах. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО активно реагируют на ракетные запуски с территории Ирана и принимают меры по нейтрализации угрозы.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar