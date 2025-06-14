Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара
Ynet: Пять человек пострадали при новом ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву
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Во время очередного ракетного удара по территории Израиля, зафиксированного в ночь на субботу, не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве. Несколько иранских ракет смогли преодолеть систему противоракетной обороны «Железный купол» и попали по жилым зданиям, вызвав разрушения и панику среди населения. Об этом сообщает портал Ynet.
Под удар попали и важные военные объекты — базы ВВС Израиля Неватим, Пальмахим и Рамат-Давид, расположенные к югу от Тель-Авива. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в агломерации Гуш-Дан, включая Тель-Авив, было зафиксировано как минимум два случая падения ракет. Жители Иерусалима, Тель-Авива и района Шарон сообщали о множественных взрывах, прогремевших в разных частях страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац осудил действия Ирана, подчеркнув, что удары по гражданским объектам являются нарушением всех красных линий и выходят за пределы допустимого.