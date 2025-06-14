Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара

Во время очередного ракетного удара по территории Израиля, зафиксированного в ночь на субботу, не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве. Несколько иранских ракет смогли преодолеть систему противоракетной обороны «Железный купол» и попали по жилым зданиям, вызвав разрушения и панику среди населения. Об этом сообщает портал Ynet.