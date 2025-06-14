Министр обороны Израиля: Иран перешёл все красные линии, нанеся ракетные удары

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что действия Тегерана выходят за рамки допустимого. По его словам, удар по жилым районам стал прямым нарушением всех красных линий.

«Иран перешёл все красные линии, когда осмелился обстреливать ракетами населённые районы Израиля», — заявил он.

Кац подчеркнул, что Израиль продолжит принимать меры для защиты своего населения и предпримет действия, чтобы режим в Тегеране понёс высокую цену за произошедшее. По словам чиновника, приоритетом остаётся защита гражданских объектов и предотвращение новых атак.