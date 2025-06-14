Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Израиля

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза обвинил западные государства в целенаправленном разжигании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, они подливали масло в огонь, что и подтолкнуло Израиль к жёстким действиям.

«Западные участники плана всё это время делали всё, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути её подстрекали», — заявил Небензя.