Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Израиля
Небензя: Запад подливал масло в огонь на Ближнем Востоке
Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза обвинил западные государства в целенаправленном разжигании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, они подливали масло в огонь, что и подтолкнуло Израиль к жёстким действиям.
«Западные участники плана всё это время делали всё, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути её подстрекали», — заявил Небензя.
Он указал, что такие действия создали у израильского руководства «иллюзию вседозволенности», что в свою очередь, способствовало дальнейшей эскалации.
Тем временем Пентагон официально подтвердил участие США в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Американские военные помогают Израилю перехватывать снаряды, выпущенные в рамках операции «Правдивое обещание 3».