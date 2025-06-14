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13 июня, 21:35

Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Израиля

Небензя: Запад подливал масло в огонь на Ближнем Востоке

Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura

Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза обвинил западные государства в целенаправленном разжигании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, они подливали масло в огонь, что и подтолкнуло Израиль к жёстким действиям.

«Западные участники плана всё это время делали всё, чтобы подлить масло в огонь эскалации и по сути её подстрекали», — заявил Небензя.

Он указал, что такие действия создали у израильского руководства «иллюзию вседозволенности», что в свою очередь, способствовало дальнейшей эскалации.

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Тем временем Пентагон официально подтвердил участие США в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Американские военные помогают Израилю перехватывать снаряды, выпущенные в рамках операции «Правдивое обещание 3».

Тимур Хингеев
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