Количество жертв в Израиле увеличилось после нового ракетного удара Ирана

После новых ракетных атак со стороны Ирана количество раненых в Израиле увеличилось. По последним данным, пострадали девять человек. Об этом сообщает портал Ynet.

Семь пострадавших получили травмы в районе Гуш-Дан, куда прилетела одна из ракет. У одного — ранения средней тяжести, у остальных — лёгкие. Под обстрел также попала машина скорой помощи: осколками повреждён автомобиль, пострадали два медика. Им оказали помощь на месте.