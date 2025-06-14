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14 июня, 00:50

Количество жертв в Израиле увеличилось после нового ракетного удара Ирана

Ynet: Число пострадавших после удара Ирана по Израилю возросло до девяти

Обложка © X / Noa Gresiva

Обложка © X / Noa Gresiva

После новых ракетных атак со стороны Ирана количество раненых в Израиле увеличилось. По последним данным, пострадали девять человек. Об этом сообщает портал Ynet.

Семь пострадавших получили травмы в районе Гуш-Дан, куда прилетела одна из ракет. У одного — ранения средней тяжести, у остальных — лёгкие. Под обстрел также попала машина скорой помощи: осколками повреждён автомобиль, пострадали два медика. Им оказали помощь на месте.

Скончалась пациентка с тяжёлыми травмами, пострадавшая в результате удара Ирана
Скончалась пациентка с тяжёлыми травмами, пострадавшая в результате удара Ирана

Ранее Life.ru писал, что количество пострадавших в Израиле в результате масштабной ракетной атаки со стороны Ирана увеличилось до 41 человека. Двое раненых находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Не менее пяти человек получили ранения в Тель-Авиве в результате удара.

Тимур Хингеев
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