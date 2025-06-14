Скончалась пациентка с тяжёлыми травмами, пострадавшая в результате удара Ирана

Пациентка получила тяжёлые повреждения после прямого попадания снаряда в жилой дом в районе Гуш-Дан, расположенном в центральной части страны. По информации больницы Бейлинсон, её состояние было критическим с момента инцидента, спасти женщину не удалось.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате ударов Ирана по Израилю возросло до 41 человека. Недавно во время очередной ракетной атаки один из снарядов попал в 50-этажное жилое здание в Тель-Авиве. Под удар попали и важные военные объекты — базы ВВС Израиля Неватим, Пальмахим и Рамат-Давид, расположенные к югу от Тель-Авива.