Иранская ракета попала в 50-этажное здание в Тель-Авиве

В результате ракетного обстрела одна из ракет Ирана попала в 50-этажное здание, расположенное в Тель-Авиве. Информацию о запуске баллистических ракет распространили очевидцы, поделившись видео.

По предварительным данным, минимум два падения ракет зафиксированы в агломерации Гуш-Дан. Взрывы также были слышны в Иерусалиме и районе Шарон.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди заявил, что иранские Вооружённые силы нанесли удары по более чем 150 военным объектам на территории Израиля. По его словам, атаки были осуществлены с высокой точностью в соответствии с заранее разработанным планом. Под ударом оказались аэродромы, на которых базировались истребители F-35, F-16 и F-15, воздушные заправщики, транспортные самолёты, пункты управления и средства радиоэлектронной борьбы.