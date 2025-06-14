Четыре человека убиты и 70 ранены в ходе ответного удара Ирана по Израилю
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Число пострадавших в Израиле в результате ответного удара Ирана достигло как минимум 70 человек, погибших к настоящему моменту четверо. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
«Минимум 70 пострадали», — сказано в публикации.
Ранее глава Минобороны Израиля Кац заявил, что иранское руководство нарушило все красные линии, ударив по жилым кварталам. Кстати, в самом Тель-Авиве в ходе ответной атаки Ирана пострадали пять человек. Система «железный купол» не смогла справиться со всеми ракетами.