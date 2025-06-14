Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35

Появились первые снимки, предположительно запечатлевшие израильский истребитель F-35, который, как утверждается, был поражён средствами противовоздушной обороны Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

На представленных кадрах виден подгоревший корпус самолёта, чьи фрагменты разбросаны по земле. Согласно публикации, истребитель был полностью уничтожен на фоне недавней эскалации напряженности в регионе.