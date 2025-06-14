Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35
Иранское агентство Mehr опубликовало снимки первого сбитого израильского F-35
Сбитый истребитель. Обложка © Mehr
Появились первые снимки, предположительно запечатлевшие израильский истребитель F-35, который, как утверждается, был поражён средствами противовоздушной обороны Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
На представленных кадрах виден подгоревший корпус самолёта, чьи фрагменты разбросаны по земле. Согласно публикации, истребитель был полностью уничтожен на фоне недавней эскалации напряженности в регионе.
Место крушения F-35 не уточняется. Информация о судьбе пилота также отсутствует.
Напомним, что Израиль ударил по иранскому объекту по обогащению урана, а также по военным базам на территории Ирана. Тегеран провёл ответную атаку, в ходе которой пострадал 41 человек. В Тель-Авиве заявили, что иранское руководство тем самым перешло черту. Президент РФ Владимир Путин указал на нарушение еврейским государством устава ООН.