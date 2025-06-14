В МИД Ирана заявили, что США подорвали возможность диалога по ядерной сделке
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Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что инициатива Вашингтона лишила смысла дипломатические усилия по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает телекомпания IRIB.
Багаи отметил, что США одновременно настаивают на диалоге и оказывают поддержку действиям, противоречащим урегулированию конфликта. По его словам, разрешение на удары Израиля по территории Ирана является нарушением суверенных прав и делает переговоры «бессмысленными».
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул обширную военную операцию против Ирана. Согласно опубликованным сведениям, в операции участвовали до 200 самолётов, которые успешно поразили приблизительно сто целей. Иран обвинил МАГАТЭ в утрате авторитета и роли заслуживающей доверие международной организации. На ядерном объекте Ирана в Натанзе произошла утечка из-за ударов, но угроза окружающей среде отсутствует.