В МИД Ирана заявили, что США подорвали возможность диалога по ядерной сделке

Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что инициатива Вашингтона лишила смысла дипломатические усилия по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает телекомпания IRIB.

Багаи отметил, что США одновременно настаивают на диалоге и оказывают поддержку действиям, противоречащим урегулированию конфликта. По его словам, разрешение на удары Израиля по территории Ирана является нарушением суверенных прав и делает переговоры «бессмысленными».