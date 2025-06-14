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13 июня, 22:25

На ядерном объекте Ирана в Натанзе произошла незначительная утечка

IRNA: Иран признал факт утечки на ядерном объекте в Натанзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

На ядерном объекте Ирана в Натанзе произошла утечка, однако, по заверению иранских властей, она не представляет опасности для окружающей среды. Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, его комментарий приводит агентство IRNA.

По его словам, в результате ударов Израиля повреждения получили лишь верхние, надземные участки комплекса. Камалванди отметил, что основная часть стратегического объекта находится глубоко под землёй и не пострадала. Он добавил, что незначительная утечка никак не распространилась на внешнюю среду.

Иранские специалисты провели необходимые замеры и пришли к выводу, что угрозы загрязнения для населения нет. Представитель атомного ведомства подчеркнул это.

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Ранее сообщалось, что в результате израильских атак была полностью разрушена верхняя часть завода в Натанзе, где осуществлялось обогащение урана. Эта информация была озвучена генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время заседания Совета Безопасности ООН.

Андрей Васильев
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