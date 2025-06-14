«Путь на Иран проложен»: Израиль готовится утопить Тегеран в бомбардировках
Главы Генштаба ЦАХАЛ и ВВС анонсировали новые атаки авиации на цели в Тегеране
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Израильское военное руководство озвучило планы нанесения ударов по целям в Тегеране. По информации портала Ynet, глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар подтвердили готовность израильской авиации к проведению операций против объектов в иранской столице.
Эти заявления прозвучали на экстренном совещании по вопросам безопасности, которое министр обороны Исраэль Кац провёл с высшим армейским командованием.
«Путь на Иран проложен. В соответствии с регулярными планами самолёты ВВС Израиля начнут осуществлять атаки на цели в Тегеране», — цитируют журналисты заявления Замира и Бара.
Ранее иранские Вооружённые силы пообещали обрушить объекты в Израиле и американские военные базы на Ближнем востоке залп из 2000 ракет. Кроме того, в МИД Ирана заявили, что США сами отвергли диалог по ядерной сделке, однако новый раунд до сих пор остаётся в силе.