«Путь на Иран проложен»: Израиль готовится утопить Тегеран в бомбардировках

Израильское военное руководство озвучило планы нанесения ударов по целям в Тегеране. По информации портала Ynet, глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар подтвердили готовность израильской авиации к проведению операций против объектов в иранской столице.

Эти заявления прозвучали на экстренном совещании по вопросам безопасности, которое министр обороны Исраэль Кац провёл с высшим армейским командованием.