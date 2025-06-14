40 взрослых и 20 детей погибли при обрушении многоэтажки в Иране после израильского удара
Иранское ТВ: 60 человек погибли из-за удара Израиля по городу Шахид Чамран
Рухнуло здание в городе Шахид Чамран. Обложка © Х / evanhill
Израильская армия нанесла очередной удар по иранской территории. На этот раз под ракетным обстрелом оказался город Шахид Чамран в юго-западной части Ирана: обрушился многоэтажный жилой дом, 60 человек погибли. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
Соседнее здание с обрушившимся. Фото © Х / BabakTaghvaee1
Шахид Чамран после удара Израиля. Видео © Х / BabakTaghvaee1 / Syribelle
«60 человек погибли в результате вчерашней атаки Израиля на этот жилой дом, 20 из которых были дети. Тела 10 погибших находятся под завалами. Некоторые из них — это 6-месячные и 9-месячные младенцы», — уточнила журналист канала в прямом эфире.
В Сети расходятся кадры последствий обрушения жилой многоэтажки. На месте работают спасательные службы и кинологи. Местами наблюдаются очаги пожара. В воздухе до сих пор стоят столбы пыли и цемента, ощущается запах гари, передаёт иранский корреспондент.
Напомним, утром 13 июня Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Тегеран назвал атаку объявлением войны и пообещал жёсткий ответ. По данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. При этом Тегеран рассматривает возможность нанесения ответных ударов по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке, назвав Вашингтон соучастником преступления. Ночью 14 июня стороны обменялись новой серией ударов. Так, иранские ракеты поразили город Рамат-Ган, который находится в непосредственной близости к Тель-Авиву. Как утверждают израильские источники, погибли 4 человека, 70 ранены в результате ночной атаки Ирана.