40 взрослых и 20 детей погибли при обрушении многоэтажки в Иране после израильского удара

Израильская армия нанесла очередной удар по иранской территории. На этот раз под ракетным обстрелом оказался город Шахид Чамран в юго-западной части Ирана: обрушился многоэтажный жилой дом, 60 человек погибли. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

Соседнее здание с обрушившимся. Фото © Х / BabakTaghvaee1

Шахид Чамран после удара Израиля. Видео © Х / BabakTaghvaee1 / Syribelle

«60 человек погибли в результате вчерашней атаки Израиля на этот жилой дом, 20 из которых были дети. Тела 10 погибших находятся под завалами. Некоторые из них — это 6-месячные и 9-месячные младенцы», — уточнила журналист канала в прямом эфире.