Руины и сажа: Появилось видео, как выглядит израильский Рамат-Ган после ракетного удара

Иранские ракеты поразили город Рамат-Ган, который находится в непосредственной близости к Тель-Авиву. Кадры последствий удара публикует SHOT, ссылаясь на одного из подписчиков, находящегося в зоне поражения.

Удар Ирана по городу Рамат-Ган. Видео © Telegram / SHOT

Судя по всему, разрушенным оказался целый район населённого пункта. Полностью обвалились жилые дома, кругом руины и искорёженные автомобили. На месте работают поисково-спасательные группы. Предположительно, под завалами могут находиться люди.