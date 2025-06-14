Руины и сажа: Появилось видео, как выглядит израильский Рамат-Ган после ракетного удара
На видео сняли руины в израильском городе Рамат-Ган после ночного удара Ирана
Обложка © Telegram / SHOT
Иранские ракеты поразили город Рамат-Ган, который находится в непосредственной близости к Тель-Авиву. Кадры последствий удара публикует SHOT, ссылаясь на одного из подписчиков, находящегося в зоне поражения.
Удар Ирана по городу Рамат-Ган. Видео © Telegram / SHOT
Судя по всему, разрушенным оказался целый район населённого пункта. Полностью обвалились жилые дома, кругом руины и искорёженные автомобили. На месте работают поисково-спасательные группы. Предположительно, под завалами могут находиться люди.
Напомним, Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. При этом израильские войска первыми обстреляли противника утром 13 июня, после чего Тегеран назвал атаку объявлением войны и пообещал жёсткий ответ. По данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. При этом Тегеран рассматривает возможность нанесения ответных ударов по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке, называя Вашингтон соучастником преступлений Израиля.